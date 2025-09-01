Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Gurbetçi trafiğinde rekor! Üç aylık giriş ve çıkış sayıları açıklandı

Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler bu yıl da akın akın Türkiye'ye geldi. Edirne'nin sınır kapılarında üç aydır yaşanan gurbetçi trafiğindeki son rakamları Edirne Valisi Yunus Sezer açıkladı. Öte yandan izin süresi biten gurbetçiler için dönüş yolu hüzün dolu anlara sahne oluyor.

Gurbetçi trafiğinde rekor! Üç aylık giriş ve çıkış sayıları açıklandı
Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin sınır kapılarında yaşanan hareketliliğindeki son durumu açıkladı.

Gurbetçi trafiğinde rekor! Üç aylık giriş ve çıkış sayıları açıklandı

KAÇ YOLCU KAPIDAN GİRİŞ YAPTI?


Sezer, 22 Haziran itibarıyla başlayan gurbetçi yoğunluğunun 3 aylık süreçte sınır kapılarında 4 milyon 96 bin 911 yolcu geçişiyle kayıtlara geçtiğini belirtti.

Öte yandan, yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ’ya dönüş yolculuğunda ana vatandan ayrıldıkları için çok üzüldükleri belirtti.

3 AYLIK TRAFİKTE SON DURUM: GÜNLÜK 14 BİNİ AŞAN ARAÇ GİRİŞİ

Edirne’den ’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile ’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapılarında 22 Haziran’da başlayan gurbetçi hareketliliğinin, geride kalan 3 aylık süreçteki giriş-çıkış istatistiklerini paylaşan Vali Sezer, "Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç dün itibarıyla ülkemizde giriş ve çıkış yapmıştır. Günlük 14 bin 475 araç giriş ve çıkışı söz konusu. 4 milyon 96 bin 911 kişi de giriş ve çıkış yapmışlar. Bu da özellikle girişte ve çıkıştaki pik yapan günlerde de ortalama bekleme aralığımız bir saati bulmuş durumda. Diğer günlerde de 39 dakikayı bulmuş durumda" dedi.


Belçika’ya gitmek için yola çıkan gurbetçilerden Hasan Akpınar, ülkeden ayrıldıkları için çok üzüldüklerini söyledi.
İstanbul’dan Fransa’ya gidecek olan Okan Türk ise, "İstanbul’dan ayrılmak, özellikle de annemden ayrılmak çok zor. Ülkemizi temiz tutarsak çok daha iyi olur. Ama iş için, ekmek için mecburen gidiyoruz. Bazı kesimler bizi çok seviyor, bazıları ise ‘hava atıyorsunuz’ diyor. Biz kimseye hava atmıyoruz, sadece kendi hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Fransa’ya dönmek üzere yola çıkan Şengül Usta da, "Şimdi tekrar Fransa’ya gidiyoruz. Vatan, aile, sevdiklerimiz geride kaldı. Benim kedim 'Müezza' bile bu yolları bizimle çekiyor. Ülkemize gelebilmek için 3 bin 500 kilometre yol yapıyoruz, çok masraf ediyoruz. Sene boyunca tasarruf ediyoruz ki buraya gelelim. Buradaki insanlar ülkenin kıymetini bilsin" ifadelerini kullandı.
Almanya’ya dönmek için yola çıkan Enis Oğuz ise rahat ve güvenli bir şekilde yaşadığı ülkeye gitmek istediğini belirtti.

