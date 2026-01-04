Ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

Kategoriler
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.
Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi.
Öte yandan gemide petrol yükü olmadığı ve 26 personelin bulunduğu öğrenildi.