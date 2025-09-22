Hazreti Muhammed'e saygısızlık eden Soğuk Savaş sunucularına gözaltı kararı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifi üzerinden çirkin ifadelerle şaka üreten Soğuk Savaş programı içeriği üreticisi Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle iki isim hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.