Hırvatistan'da düşen yangın uçağı pilotu Hasan Bahar'ın ailesine acı haber ulaştı

İstanbul
Yangın söndürme görevi sırasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar’ın şehadet haberi, yetkililer tarafından Avcılar’daki ailesine ulaştırıldı.
Acı haberle birlikte aile üyeleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evinin bulunduğu bölgede hüzün hâkim oldu. Şehidin evine ve sokağa Türk Bayrakları asılarak taziye hazırlıkları başlatıldı.