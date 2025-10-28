Iğdır’da asansör boşluğuna düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Iğdır merkez Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta binanın asansörünü yapmak için kurulan iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğuna düşen ve yaralanan iki işçiden biri öldü.

Olay bugün öğle saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5 katındaki asansör boşluğuna düşen biri ağır iki yaralı İtfaiye Müdürlüğü ve 112 ekipleri tarafından olay mahallinden çıkartılıp hastaneye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden 1984 doğumlu Babak Najafov, ambulans içinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden işçinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer işçi 1984 doğumlu Sananı Fatullayev ise önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum Araştırma hastanesine sevk edildi.