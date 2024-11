İhbara giden ekiplere söyledikleri herkesi güldürdü!

05 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gelen yangın ihbarıyla harekete geçti. Gittikleri yerde alkolün etkisiyle sızmış bir vatandaş bulan ekipler uyuyan kişiyi uyandırdı. Jandarma komutanının sorusuna vatandaşın verdiği yanıt ise herkesi güldürdü.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın ihbarını alan ekipler hemen olay yerine intikal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içinde alkolün de etkisiyle sızmış bir vatandaş ile karşılaştı. İhbarda bulunan vatandaşlar, aracın saatlerdir park halinde çalışır vaziyette olduğunu, siyah dumanlar çıkarmaya başlayınca 112'yi aradıklarını dile getirdi.

KENDİNİ BAŞKA İLÇEDE SANDI

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sızan ve adının Ramazan C. olduğu belirlenen şahsı güçlükle uyandırırken, şahıs ısrarla Kızılağaç Mahallesi'nde değil Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesi'nde olduğunu iddia etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından jandarma ekipleri şahsın yakınları gelinceye kadar olay yerinde bekledi.

"SİZE NERESİ LAZIM KOMUTANIM"

Bu sırada jandarma ile alkollü şahıs arasında ilginç ve tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Ramazan C., “Biraz alkol kullanmış olabilirim. Biraz alkol kullanmış olabilirim. Evim Avsarlar Mezarlığı'nın orada. Avsarlar burası" dedi.

Jandarmanın ‘Burası neresi?' sorusunu tekrarlaması üzerine Ramazan C., “Size neresi lazım komutanım” diye karşılık verdi. Ramazan C., aracın kimin olduğu yönündeki soruya ise, “Benim üzerime kayıtlı bir araç var ama bizimkiler kullanıyor. Bu da benim üzerime kayıtlı. Bununla geldim” dedi.

Aracın park halinde olması nedeniyle alkollü şahsa cezai işlem uygulamayan jandarma ekipleri, yaptıkları idari işlemin ardından aracı olay yerine gelen sürücünün kardeşine teslim etti.