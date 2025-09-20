İnşaat halindeki apartmandan düşen işçiden acı haber

Uşak'ta inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düştüğü tespit edilen kişinin öldüğü bildirildi. Olay, Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta hareketsiz yatan birini gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

112 Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan tespitte ise kişinin 34 yaşındaki Kamil Ersoysal olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince Kamil Ersoysal'ın inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düştüğü belirlendi.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ersoysal'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.