28°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış

Sahte diploma çetesinin rezillikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Vicdan yoksunları Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da sattığı öğrenildi. Kahramanmaraş Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz" denildi.

İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış
skandalı Türkiye'nin gündeminde düşmüyor... Skandalla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İnsanlıktan nasibi almamış çete üyelerinin, 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesini yapıp sattığı ortaya çıktı.

İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış

REZİKLİKLERİ BİTMİYOR...

Soruşturmaya dair açıklama yayınlanan Kahramanmaraş Barosu, müteveffa Avukat Nesibe Kaya Zabun’un mezuniyet bilgilerine müdahale edildiğinin öğrenildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Barosu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalar ve usulsüz işlemlerle gerçekleştirilen eylemler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun’un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

"İNSANLIK DIŞI GİRİŞİMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; yalnızca bu vakayla sınırlı kalmamak üzere başka ihlal durumlarının da araştırıldığını, tüm sürecin tarafımızca yakından takip edildiğini belirtmek isteriz.

İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış

YARGILAMA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bu vesileyle, Av. Nesibe Kaya Zabun’un ve depremde yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın aziz hatıralarını rahmet ve saygıyla anıyor; onların isimleri üzerinden çıkar sağlama niyetinde olan her kişi ve yapının karşısında duracağımızı yineliyoruz"

İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Dağıtıcı tam bir suç makinesi çıktı: Sızmadığı yer kalmamış
Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme! Kaç kişi sahte diplomalı?
Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

Sıkça Sorulan Sorular

SAHTE DİPLOMA SKANDALI NEDİR?
Organize bir suç çetesi, e-imza sistemlerini kullanarak devletin dijital veritabanlarına sızdı. Sahte diplomalar, ehliyetler ve akademik belgeler üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YÖK, ÖSYM gibi kurumların sistemlerine erişilerek gerçek gibi görünen sahte kayıtlar oluşturuldu. Sahte diplomayla öğretmen, mühendis, eczacı hatta hâkim olarak görev yapan kişiler tespit edildi. 400’e yakın akademisyenin sahte diplomayla kadro aldığı iddia ediliyor.
ETİKETLER
#avukat
#skandal
#sahte diploma
#Deprem
#Hukuk Diploması
#Kahramanmaraş Barosu
#Gündem
