İnsanlıktan nasibini almamışlar... Depremde hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun'un diploması da satılmış

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündeminde düşmüyor... Skandalla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İnsanlıktan nasibi almamış çete üyelerinin, 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesini yapıp sattığı ortaya çıktı.

REZİKLİKLERİ BİTMİYOR...

Soruşturmaya dair açıklama yayınlanan Kahramanmaraş Barosu, müteveffa Avukat Nesibe Kaya Zabun’un mezuniyet bilgilerine müdahale edildiğinin öğrenildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Barosu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalar ve usulsüz işlemlerle gerçekleştirilen eylemler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun’un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

"İNSANLIK DIŞI GİRİŞİMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; yalnızca bu vakayla sınırlı kalmamak üzere başka ihlal durumlarının da araştırıldığını, tüm sürecin tarafımızca yakından takip edildiğini belirtmek isteriz.

YARGILAMA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bu vesileyle, Av. Nesibe Kaya Zabun’un ve depremde yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın aziz hatıralarını rahmet ve saygıyla anıyor; onların isimleri üzerinden çıkar sağlama niyetinde olan her kişi ve yapının karşısında duracağımızı yineliyoruz"