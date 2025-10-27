Menü Kapat
22°
 Özge Sönmez

İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı! AKOM saat verdi: 'Çok kuvvetlenecek, dikkatli olun'

İstanbul'da hafta sonunun gelişiyle etkisini kaybeden sağanak ve fırtına bugün yeniden kendini gösterecek. AKOM ve Valilik megakent için üst üste uyarılar yaptı. Yapılan açıklamalarda, İstanbul genelinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve fırtınanın hakim olacağı bildirildi. Kentte sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışın ardından hava normale dönse de ve valilikten yapılan son dakika uyarıları dikkat çekti. İstanbul'da bugün kuvvetli sağanak ve etkisini arttıracak. AKOM'dan yapılan açıklamada, rüzgarın saat 12.00'da, kuvvetli sağanak yağışın ise saat 17.00'da kuvvetleneceği bildirildi. Vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısında bulunuldu.

İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı! AKOM saat verdi: 'Çok kuvvetlenecek, dikkatli olun'

SAAT 17.00'DEN SONRASINA DİKKAT

AKOM yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden (12.00) itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40–75 km/s) eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden (17.00) itibaren Avrupa yakası, boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı! AKOM saat verdi: 'Çok kuvvetlenecek, dikkatli olun'

FIRTINA ÇOK SERT ESECEK

de kent genelinde beklenen sağanak ve fırtınaya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada ​“Rüzgârın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50–75 km hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” ​denildi.

İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı! AKOM saat verdi: 'Çok kuvvetlenecek, dikkatli olun'
