Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! Artık o alanlara park etmek kesinlikle yasak

İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edeceği ve giriş yapamayacağı alanlara ilişkin yeni b ir genelge yayımladı.

İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! Artık o alanlara park etmek kesinlikle yasak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 12:09

Türkiye’de motosiklet kullanımındaki hızlı yükseliş, denetimlerin artırılmasını beraberinde getirdi. TÜİK’in güncel verilerine göre trafiğe çıkan her iki araçtan biri artık motosiklet. Bu tablo, özellikle büyükşehirlerde güvenlik, gürültü ve trafik düzeni açısından yeni sorunlar ortaya çıkarıyor.

İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! Artık o alanlara park etmek kesinlikle yasak
Eskişehir’de motosiklet yaya geçidindeki 4 kişiye çarparak yaraladı

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek İstanbul Valiliği de motosikletlerin park edeceği alanlar hakkında bir genelge yayımladı. Genelgede "Kaldırım, Yaya Yolu ve Meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, ­Trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.

SORUMLULUK BELEDİYELERİN

Genelgede; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca park etmenin yasak olduğu yerler hatırlatıldı. Bu kapsamda; duraklama ve park yasağı olan alanlar, geçiş yolları, yangın muslukları ve kamu hizmeti yapılan yolcu taşıtlarının durakları çevresi, alt ve üst geçitler, engelli park alanları gibi noktalar motosiklet parkı için kesinlikle uygun görülmedi.

Valilik genelgesinde, ilgili belediyelere de trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarını belirleme görevi verildi. Kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet parkına izin verilmeyeceği ve trafiğe kapalı alanlara girişlerin yasak olduğu vurgulandı.

Son dönemde motosikletlere yönelik kontroller sıklaştırılırken, hem sürücülerin kurallara uyması hem de trafikteki güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

#motosikletli
#park yeri
#Gündem
