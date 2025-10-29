Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bugün İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 06:55

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle ve 'da trafikte düzenlemeye gidildi. Her iki şehirde de bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği trafiğe kapatılan yolları açıkladı. Buna göre; bugün saat 05.45 itibarıyla Fatih ’na çıkan tüm cadde ve sokakların kapatıldı. Valiliğin açıklamasına göre kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
  • D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
  • Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
  • Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Turgut Özal Millet Caddesi,
  • Fevzipaşa Caddesi,
  • Atatürk Bulvarı,
  • D100 Karayolu,
  • O-3 Hal Yolu
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

ANKARA'DA BUGÜN BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Başkentte de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, araç trafiğine kapatılan yollar ve caddeler şöyle sıralandı:

İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
  • "Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
  • İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
  • GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
  • Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı,
  • Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
  • Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı,
  • İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
  • İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü."
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Açıklamada ayrıca, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Çankırı Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği ifade edildi.

Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Anafartalar Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında da çift yönlü olarak trafik akışının durdurulabileceği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?
ETİKETLER
#istanbul
#Adnan Menderes Bulvarı
#Ankara
#Cumhuriyet Bayramı
#Trafik Düzenlemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.