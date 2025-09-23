İstanbul yine kara hasret kalacak! Meteoroloji uzmanı 2030 yılını işaret etti

Kurak geçen yaz ayının ardından yağışların ne zaman Türkiye'yi etkisi altına alacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışların başlayacağı ve 4 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti. Demirhan, yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceğini aktardı.

"KURAKLIK YOĞUN OLARAK HİSSEDİLDİ"

Bu yıl Marmara Bölgesi'nin kuraklık altında kaldığını, özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun olarak hissedildiğini belirten Demirhan, kuraklığın farklı aşamaları olduğuna dikkati çekti.

KURALIĞIN BELLİ FAZLARI VAR...

Kuraklığın belli fazları olduğunu belirten Demirhan, "Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir" ifadelerini kullandı.

2030 YILINI İŞARET ETTİ

Yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğinin altını çizen Demirhan, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz" dedi.

İSTANBUL YİNE KARA HASRET KALACAK

Marmara Bölgesi'nde geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını hatırlatan Demirhan, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında olacağını söyledi.