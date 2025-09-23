Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul yine kara hasret kalacak! Meteoroloji uzmanı 2030 yılını işaret etti

Türkiye kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya... 2030 yılını işareten eden Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı. Demirhan İstanbul'da bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında olacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:21

Kurak geçen yaz ayının ardından yağışların ne zaman 'yi etkisi altına alacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışların başlayacağı ve 4 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti. Demirhan, yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceğini aktardı.

"KURAKLIK YOĞUN OLARAK HİSSEDİLDİ"

Bu yıl Marmara Bölgesi'nin altında kaldığını, özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun olarak hissedildiğini belirten Demirhan, kuraklığın farklı aşamaları olduğuna dikkati çekti.

İstanbul yine kara hasret kalacak! Meteoroloji uzmanı 2030 yılını işaret etti

KURALIĞIN BELLİ FAZLARI VAR...

Kuraklığın belli fazları olduğunu belirten Demirhan, "Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir" ifadelerini kullandı.

İstanbul yine kara hasret kalacak! Meteoroloji uzmanı 2030 yılını işaret etti

2030 YILINI İŞARET ETTİ

Yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğinin altını çizen Demirhan, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz" dedi.

İstanbul yine kara hasret kalacak! Meteoroloji uzmanı 2030 yılını işaret etti

İSTANBUL YİNE KARA HASRET KALACAK

Marmara Bölgesi'nde geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını hatırlatan Demirhan, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında olacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi
AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek
ETİKETLER
#Türkiye
#yağış
#kuraklık
#meteoroloji
#İklim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.