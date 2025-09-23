İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

İstanbul'da kurak geçen yaz ayının ardından baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Yağışların büyük bir oranda azalması ve su tüketiminin artmasıyla birlikte İstanbul barajlarında büyük bir orandan düşüş oldu. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ'nin verilerine göre baraj doluluk oranları...

ÇANLAR ÇALIYOR...

İSKİ tarafından paylaşılan en son verilere göre; İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları son iki haftada yüzde 36,55'ten, 31,49'a kadar geriledi.

İKİ HAFTADA YÜZDE 5 DÜŞÜŞ

Barajlarda son 14 günlük değişim İstanbul'un nasıl bir kuralık tehlikesiyle karşı karşıya bileceğini gözler önüne serdi. Barajlar son 14 günde yüzde 5 seviyesinde geriledi.

ARALIK 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

İSKİ'nin verilerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Baraj doluluk oranları Mevcut rakamlara göre; İstanbul'daki barajların doluluk oranları Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda; İstanbul'da 25 Eylül'e kadar yağış görünmezken 26 ve 28 Eylül tarihlerinde ise megakent şiddetli sağanak yağışın etkisin altına girecek.