Hava Durumu
26°
 Baran Aksoy

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da barajlar alarm vermeye başladı. Son iki haftada yüzde 36,55'ten, 31,49'a kadar geriledi. Mevcut verilere göre; İstanbul'daki barajların doluluk oranı Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

İstanbul'da kurak geçen yaz ayının ardından baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Yağışların büyük bir oranda azalması ve su tüketiminin artmasıyla birlikte İstanbul barajlarında büyük bir oranda düşüş oldu. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İşte 'nin verilerine göre baraj doluluk oranları...

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

ÇANLAR ÇALIYOR...

İSKİ tarafından paylaşılan en son verilere göre; İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları son iki haftada yüzde 36,55'ten, 31,49'a kadar geriledi.

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

İKİ HAFTADA YÜZDE 5 DÜŞÜŞ

Barajlarda son 14 günlük değişim İstanbul'un nasıl bir kuralık tehlikesiyle karşı karşıya bileceğini gözler önüne serdi. Barajlar son 14 günde yüzde 5 seviyesinde geriledi.

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

ARALIK 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

İSKİ'nin verilerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Baraj doluluk oranları Mevcut rakamlara göre; İstanbul'daki barajların doluluk oranları Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

İSTANBUL HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda; İstanbul'da 25 Eylül'e kadar yağış görünmezken 26 ve 28 Eylül tarihlerinde ise megakent şiddetli sağanak yağışın etkisin altına girecek.

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
Yaz mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları merak ediliyor. Peki İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç? 23 Eylül 2025 itibariyle İstanbul'daki baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre; yüzde 31,49.
