Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Önümüzdeki 3 gün boyunca yağış olmayacağını bildiren AKOM, yağmurun perşembe günü aralıklı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:31

Genel Müdürlüğü () ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin () günler öncesinde uyardığı sağanak birkaç gündür etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek

SAĞANAĞA 3 GÜN ARA

Peki 'da yağışlar ne kadar daha sürecek? AKOM'un yayımladığı 1 haftalık raporuna göre; hafta ilk 3 günü yağmur bulutları İstanbul'u terk edecek.

İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek

AKOM TARİH VERDİ

16 Ekim Perşembe günü itibarıyla yağmur bulutları yeniden İstanbul'a gelecek. 18 Ekim Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağmur aralıklı olarak etkisini gösterecek.

İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek

İSTANBUL HAVA DURUMU

İşte İstanbul'da gün gün hava durumu...

  • 13.10.2025 Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    Min: 13°C Max: 20°C
    Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor
  • 14.10.2025 Salı
    Parçalı Bulutlu
    Min: 14°C Max: 21°C
    Yağış Miktarı: Yerel Yağmurlu
  • 15.10.2025 Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    Min: 13°C Max: 20°C
    Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor
  • 16.10.2025 Perşembe
    Parçalı Bulutlu, Yağmurlu
    Min: 14°C Max: 19°C
    Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
  • 17.10.2025 Cuma
    Parçalı ve Çok Bulutlu
    Min: 14°C Max: 18°C
    Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor
  • 18.10.2025 Cumartesi
    Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
    Min: 14°C Max: 19°C
    Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul baraj doluluk oranları! İşte sağanak sonrası son durum
Kış soğukları geliyor, 10 derece kadar düşecek! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#Akom
#mgm
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.