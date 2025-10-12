İstanbul'da sağanağa kısa bir ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar geri gelecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günler öncesinde uyardığı sağanak yağış birkaç gündür etkisini gösteriyor.
Peki İstanbul'da yağışlar ne kadar daha sürecek? AKOM'un yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporuna göre; hafta ilk 3 günü yağmur bulutları İstanbul'u terk edecek.
16 Ekim Perşembe günü itibarıyla yağmur bulutları yeniden İstanbul'a gelecek. 18 Ekim Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağmur aralıklı olarak etkisini gösterecek.
İşte İstanbul'da gün gün hava durumu...