İzmir AK Parti'ye geçiyor iddiaları! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar kulislerde dolaşırken, Ankara'da dikkat çekici bir buluşma gerçekleşti. Tugay, AK Partili isimlerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyaretin amacı, İzmir'de hayata geçirilecek projeler için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzalanan protokollerin Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı süreçlerini görüşmek olduğu bildirildi.

Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, görüşmenin sebebini ve içeriğini aktararak, projeler için kredi onayı konusunda Bakan Şimşek'ten destek istediklerini belirtti. Eyüp Kadir İnan da paylaşımında, Bakan Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'e gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

İZMİR AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu ziyaret sonrasında AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. "Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz" diyerek iddiaları reddetti.

Tugay, bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede, İzmir'in büyük projeleri için dış kredilerin onay durumunu ele aldıklarını ifade etti.