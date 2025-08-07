Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

İzmir AK Parti'ye geçiyor iddiaları! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama

Siyaset kulislerine bomba gibi düşen; İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor iddiaları sonrasında, Ankara'da AK Partili heyetle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığını ziyaret eden CHP'li başkan Cemil Tugay, ortaya çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:38

'ın 'ye geçeceğine dair iddialar kulislerde dolaşırken, Ankara'da dikkat çekici bir buluşma gerçekleşti. Tugay, AK Partili isimlerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı 'i ziyaret etti.

İzmir AK Parti'ye geçiyor iddiaları! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

İzmir AK Parti'ye geçiyor iddiaları! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama

Ziyaretin amacı, İzmir'de hayata geçirilecek için uluslararası kalkınma bankalarından sağlamak üzere imzalanan protokollerin onayı süreçlerini görüşmek olduğu bildirildi.

Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, görüşmenin sebebini ve içeriğini aktararak, projeler için kredi onayı konusunda Bakan Şimşek'ten destek istediklerini belirtti. Eyüp Kadir İnan da paylaşımında, Bakan Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'e gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

İzmir AK Parti'ye geçiyor iddiaları! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama

İZMİR AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu ziyaret sonrasında AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. "Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz" diyerek iddiaları reddetti.

Tugay, bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede, İzmir'in büyük projeleri için dış kredilerin onay durumunu ele aldıklarını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir su kesintisi saat kaçta? Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka dahil 11 ilçede sular kesilecek
ETİKETLER
#Politika
#hazine ve maliye bakanlığı
#ak parti
#kredi
#mehmet şimşek
#izmir büyükşehir belediye başkanı
#Cemil Tugay
#projeler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.