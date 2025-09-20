Menü Kapat
24°
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmir'de düğün magandaları hızını alamadı! İhbara gelen polise saldırdılar

İzmir'deki bir düğünde konuklar polislere saldırdı! Düğün salonunda havaya ateş açan düğün magandaları şikayet üzerine gelen polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu. Polis ekipleri saldırgan grubu biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. O anlar başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk ilçesinde bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine bir grup tarafından tekme ve yumruklu saldırı uğradı. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen saldırıda, grup kullanılarak etkisiz hale getirilirken, olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'de düğün magandaları hızını alamadı! İhbara gelen polise saldırdılar

POLİSİ İTİP KÜFÜR ETTİ

17 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Kobuleti Caddesi’nde bulunan bir yakınında meydana geldi. Burada araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı. Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı. Müdahale sırasında polis memurları darp edilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de düğün magandaları hızını alamadı! İhbara gelen polise saldırdılar

SALDIRGANLARIN SUÇ GEÇMİŞİ KABARIK ÇIKTI

Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli olan ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

SERBEST KALDILAR

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de düğün magandaları hızını alamadı! İhbara gelen polise saldırdılar
