Trafik magandaları bu sefer de Avcılar'da... İETT şoförüne saldırmaya çalıştılar

İstanbul Avcılar'da 2 agresif sürücü İETT şoförünün kendilerine yol vermediğini iddia ederek halk otobüsünün önünü kesti. İETT şoförüne saldırmaya çalışan sürücüler otobüs camlarını yumrukladı. Esenkent yönüne giden 2 sürücü şoföre küfür edip tehditler savurdu. Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.