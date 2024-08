İzmir'de korku dolu anlar! Klozetten fare çıktı, ne yapacaklarını şaşırdılar

27 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:40

İzmir Körfezi'nde sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersizliğinden yaşanan toplu balık ölümleri gündemdeyken, sosyal medyada paylaşılan bir video görenleri hayrete düşürdü. Karabağlar ilçesinde banyoya giden bir vatandaş klozetin kapağını kaldırdığında neye uğradığını şaşırdı.

YORUM YAĞDI

Dev bir fareyle karşılaşan kişi o anları an be an kaydetti. Fare bir anda hareketlenince korkudan kaçan kişinin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar "Yeni fobi yükleniyor", "Yer İzmir olunca çok da şaşırtıcı değil", "Tuvalete gitmeye korkar oldum" gibi yorumlarda bulundu.