TGRT Haber
30°
Gündem
İzmirlinin su çilesi bimiyor! Patlayan su borusunu tamir edilmedi, mahalleli isyanda

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 16:13

'de her yaz yaşanan su sıkıntısı bu yılda geçtiğimiz yılları aratmadı. Kentin Cennetçeşme mahallesinde su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi () Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

İzmirlinin su çilesi bimiyor! Patlayan su borusunu tamir edilmedi, mahalleli isyanda

Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.

İzmirlinin su çilesi bimiyor! Patlayan su borusunu tamir edilmedi, mahalleli isyanda

"NASIL KURAKLIK YAŞAMAYALIM?"

Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim" dedi. Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, `Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.

TGRT Haber
