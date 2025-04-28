Kahramanmaraş depremi sonrası ürkütücü haber: Harekete geçti ve orada depremleri artırdı

İstanbul’da 6.2 şiddetinde meydana gelen depremin etkileri sürerken Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü 4.6, Elazığ’da ise 4.9 büyüklüğünde deprem hissedildi. Uzmanların 3 ilde meydana gelen depremlerle ilgili kritik açıklamaları devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin Anadolu levhasını harekete geçirdiğini ve depremlerin artmasına neden olduğunu söyledi.

İSTANBUL DEPREMİNİN ŞİDDETİNİ VERDİ

Tatar yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi deprem ülkesiyiz. Depremler olacaktır ancak ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Kahramanmaraş merkezli iki deprem arka arkaya oldu. İstanbul’daki depremin Maraş’la bir ilgisi yok. İstanbul’un batı ucunda kırılmamış bir hat vardı ve orada oldu. Zamanını söyleyemeyiz ama bunun arkasından kırılmayan bir fay var. Bunun sonucunda da bir deprem daha olma olasılığı var. Depremler belli periyotlarda meydana geliyor. Adana’da da 45 ila 60 yıl arasında deprem oluyor. Bunun şiddeti de 6 ila 6 buçuk civarda gerçekleşiyor. İstanbul’da beklediğimiz deprem, bana göre 6 buçuk ya da 7 civarında olacaktır. Çok deprem görüyoruz ama maalesef çabuk unutuyoruz. Depremlerin olacağı noktaları biliyoruz. O yüzden depreme karşı dirençli binalar yaparsak korkulacak bir şey yok. Türkiye’de bundan sonra da depremler olacak. Biz deprem ülkesiyiz ve bu kaçınılmaz" dedi.

ANADOLU LEVHASI HAREKETE GEÇTİ

Tatar, son 2 yılda birçok depremin meydana gelmesinin sebebinin ise 6 Şubat günü yaşanan iki büyük deprem olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli iki deprem arka arkaya oldu. Bu iki deprem, bir yığın depremin tetikleyicisi oldu. Oluşan depremlerin sonucunda artçı depremler beraberinde geldi. İki büyük deprem sonrası Anadolu levhası harekete geçti. Bugün yaşanan depremler de bundan dolayı meydana geliyor."