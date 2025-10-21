Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu

Kategoriler
Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 05.05'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, depremin 4.27 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
https://x.com/DepremDairesi/status/1980457244350091411
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 7,4 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.