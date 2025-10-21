Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 05.05'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, depremin 4.27 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 7,4 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.