TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Gündem
Editor
 | Merve Yaz

Kamudaki araç sayısı hakkındaki iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı bir algı operasyonunu daha çürüttü. Cumhuriyet Gazetesi'nin "Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye’nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı" şeklinde servis ettiği iddialar asılsız çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gerçekleri verilerle açıkladı.

Kamudaki araç sayısı hakkındaki iddialara açıklama geldi
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:13

'ye yakın medya organlarının yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Gazetesi'nin, "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Makam araçlarının sayısı 130 bine dayandı" şeklindeki haberi gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları resmi verilerle çürüttü.

Kamudaki araç sayısı hakkındaki iddialara açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır, tamamen dezenformasyondur" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye'nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı" şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamakta ve tamamen içermektedir.

Kamudaki araç sayısı hakkındaki iddialara açıklama geldi

VERİLERLE AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtların büyük çoğunluğu kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesine tahsis edilmiş hizmet araçlarıdır.

Bu çerçevede taşıtların 74 bin 759'u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225'i (yüzde 8,53) vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186'sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519'u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882'si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181'i (yüzde 12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Kamudaki araç sayısı hakkındaki iddialara açıklama geldi

Makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısı ise toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67'sini oluşturmakta olup, bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiştir.

Bu çerçevede "Türkiye'de 130 bin makam aracı bulunduğu" yönündeki iddialar, mevcut verilerle çelişmekte ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Nitekim Türkiye'nin toplam kamu taşıt varlığı, iddia edilen makam aracı rakamının dahi altında kalmaktadır.

Kamuoyunun, resmî kurumların şeffaf biçimde paylaştığı verilere itibar etmesi; gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amacı taşıyan iddiaları dikkate almaması büyük önem arz etmektedir."

TGRT Haber
