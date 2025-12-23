Menü Kapat
Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?

Karadağ hükümeti, alınan karar doğrultusunda Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasına ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamayla birlikte Karadağ’a vizesiz seyahatin mümkün olup olmadığı araştırılmaya başladı.

Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
medyasında daha önce, “Türk vatandaşlarının karıştığı yaşandığı” yönünde iddialar yer almıştı.

Bunun ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise daha sonra bıçaklı saldırı iddiaları kapsamında tutuklanan iki kişinin olayla bağlantısının bulunmadığını açıklamış ve söz konusu kişilerin serbest bırakıldığını bildirmişti.

Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?

KARADAĞ TÜRKLERE VİZE UYGULAMASINI KALDIRDI MI?

Karadağ, için bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden hayata geçirdi.

Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?

Ancak alınan kararla birlikte vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi.

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden olanak tanınacağını ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağını Ankara’ya bildirdi.

