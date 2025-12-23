Karadağ Türklere vize uygulamasını kaldırdı mı? Karadağ’a vizesiz gidilir mi?

Karadağ medyasında daha önce, “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı yaşandığı” yönünde iddialar yer almıştı.

Bunun ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise daha sonra bıçaklı saldırı iddiaları kapsamında tutuklanan iki kişinin olayla bağlantısının bulunmadığını açıklamış ve söz konusu kişilerin serbest bırakıldığını bildirmişti.

KARADAĞ TÜRKLERE VİZE UYGULAMASINI KALDIRDI MI?

Karadağ, Türk vatandaşları için bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden hayata geçirdi.

Ancak alınan kararla birlikte vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden olanak tanınacağını ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağını Ankara’ya bildirdi.