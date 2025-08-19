Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! O iddialara cevap geldi

İletişim Başkanlığı, yalan haberlerle mücadeleye devam ediyor. Son olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgilere 'ormanların talan edildiği' iddiaları eklendi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet cevap geldi.

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! O iddialara cevap geldi
AA
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
18:07
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
18:07

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ormanlar talan edildi" iddiası hakkında açıklamada bulundu. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildiren DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

" ile ve illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında "ormanların talan edildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta, içermektedir.

Devlet ormanları Hazine adına tescillidir ve bu alanlarda her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırmış bir ülkedir. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülkedir.

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! O iddialara cevap geldi

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır; orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! O iddialara cevap geldi

'İTİBAR ETMEYNİZ'

Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık (1.988.139,70 m²) Hazine'ye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır.

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! O iddialara cevap geldi

Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların "talan edilmesi" ya da "konut projelerine açılması" anlamına gelmemekte; aksine, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir.

Kamuoyunun, resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması ve dezenformasyon içeren maksatlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

#dezenformasyon
#samsun
#zonguldak
#cumhurbaşkanı kararı
#Ormanlar
#Gündem
