27°
Gündem
Editor
 | Murat Makas

Kayyumdaki Maydonoz Döner satışa çıkıyor! Fiyatı ve ihale tarihi belli oldu

FETÖ'ye finansman operasyonu kapsamında kayyum atanan 390 şubeli restoran zinciri Maydonoz Döner 2 milyar 801 milyon TL'ye satışa çıktı. İhaleye son başvuru tarihi belli oldu.

Kayyumdaki Maydonoz Döner satışa çıkıyor! Fiyatı ve ihale tarihi belli oldu

05.09.2025 11:23
’ye finans yapılanması kapsamında operasyon düzenlenen restoran zinciri Maydonoz Döner satışa çıkarılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

İHALEYE BAŞVURU TARİHİ

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. ‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

SATIŞ İLANINDAKİ BİLGİLER

ilanında şu bilgiler yer aldı:

''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Maydonoz dönere FETÖ operasyonu: 32 şüpheli tutuklandı

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.''
Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF'nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

