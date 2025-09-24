Kendisini aldattığını iddia ederek eşini dövdüğü anları paylaşmıştı! O erkek tutuklandı

Muş'ta eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs Mersin'de yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şahısın başka bir paylaşımı daha tepki çekti.

DEHŞET VEREN VİDEOYU AYLAR ÖNCE ÇEKMİŞ!

Yaklaşık 3 ay önce Muş'ta şüpheli R.K., eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darp etti. Şüpheli, darp ettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

'SEBEBİM VAR' PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme' suçundan mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli ifadesi sonrasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti. Şüpheli ifadesinde' Ben karım denen şahıs boşuna mı şiddet uyguladım. Bir sebebi var, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, olayı bilmeden yorum yapıyorsunuz, karım beni aldattı, çocuklarım ortada kaldı' ifadelerini paylaştı. Şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındı öğrenildi.