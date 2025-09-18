Kışı bekleyenlere kötü haber: Havalar tekrar kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde azalan hava sıcaklıkları hakkında uyarılarda bulundu. Azalan sıcaklıkların hafta başından itibaren tekrardan artacağını açıkladı. Hava tahmin uzmanı Macit, "Hafta başından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek" dedi.

BATI'DA SAĞANAK KARADENİZ'E SEL UYARISI

Cuma günü için Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklediklerini ifade eden Macit, "Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlı havanın özellikle Cumartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam ederken Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetini devam ettirmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sel ve su baskınlarına karşı uyarıyoruz" diye konuştu.



SERİN HAVALARA ALDANMAYIN!

Pazar günü yağışlar Doğuya doğru hareket edeceğini ifade eden Macit, "Sıcaklıklar Cuma ve Cumartesi günü mevsim normallerinin altında olacak. Fakat hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesini önümüzdeki hafta ortasına kadar bekliyoruz. Öte yandan yurdun Güney, iç ve Batı kesimlerinde önümüzdeki günlerde yağış beklentisi yok"

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR DE YAĞMUR YOK

Üç Büyükşehir için önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu raporlarına ilişkin konuşan Abdullah Macit şu açıklamalarda bulundu:

"Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları artıyor İstanbul'da. Cuma günü 23-24 derece civarlarında. Fakat hafta sonunda sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar ulaşacak. Ankara'da yağış beklemiyoruz. Cuma günü hava sıcaklığı 21 derece. Fakat hafta sonundan hafta başına kadar sıcaklıkların 27-28 dereceye kadar yükselmesini bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Cuma günü hava sıcaklığı 29 derece. Hafta başına kadar da 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz."