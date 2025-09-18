Menü Kapat
Hava Durumu
23°
 Nalan Güler Güven

Kışı bekleyenlere kötü haber: Havalar tekrar kavuracak

Meteoroloji uzmanından kışı bekleyenlere kötü haber... Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit yurt genelini uyardı... Hava sıcaklığındaki düşüşün kısa süreli olacağını belirten Macit "Hafta başından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek" dedi.

Kışı bekleyenlere kötü haber: Havalar tekrar kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde azalan hava sıcaklıkları hakkında uyarılarda bulundu. Azalan sıcaklıkların hafta başından itibaren tekrardan artacağını açıkladı. Hava tahmin uzmanı Macit, "Hafta başından itibaren mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek" dedi.

BATI'DA SAĞANAK KARADENİZ'E SEL UYARISI

Cuma günü için Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklediklerini ifade eden Macit, "Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlı havanın özellikle Cumartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam ederken Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetini devam ettirmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızı ve su baskınlarına karşı uyarıyoruz" diye konuştu.

Kışı bekleyenlere kötü haber: Havalar tekrar kavuracak

SERİN HAVALARA ALDANMAYIN!

Pazar günü yağışlar Doğuya doğru hareket edeceğini ifade eden Macit, "Sıcaklıklar Cuma ve Cumartesi günü mevsim normallerinin altında olacak. Fakat hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesini önümüzdeki hafta ortasına kadar bekliyoruz. Öte yandan yurdun Güney, iç ve Batı kesimlerinde önümüzdeki günlerde yağış beklentisi yok"

Kışı bekleyenlere kötü haber: Havalar tekrar kavuracak

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR DE YAĞMUR YOK

Üç Büyükşehir için önümüzdeki günlerde beklenen raporlarına ilişkin konuşan Abdullah Macit şu açıklamalarda bulundu:
"Hafta sonunda 'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları artıyor İstanbul'da. Cuma günü 23-24 derece civarlarında. Fakat hafta sonunda sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar ulaşacak. 'da yağış beklemiyoruz. Cuma günü hava sıcaklığı 21 derece. Fakat hafta sonundan hafta başına kadar sıcaklıkların 27-28 dereceye kadar yükselmesini bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Cuma günü hava sıcaklığı 29 derece. Hafta başına kadar da 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz."

