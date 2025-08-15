Menü Kapat
 | Merve Yaz

Kız evinden gelin almaya gidiyorlardı! Kurşun yağmuruna tutuldular

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kız evinden gelin almaya giden baba ve oğul benzin istasyonunda akaryakıt almaya gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Şans eseri hayatını kaybeden olmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Firar eden saldırgan aranıyor.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 10:37

'da film gibi bir olay meydana geldi. Yakıt almak isteyen A.E. akaryakıt istasyonuna gitti. Kız Bu sırada husumetlilerinin olduğu araçtan A.E'nin aracına silahla ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki sürücü A.E., olaydan yara almadan kurtuldu.

Kız evinden gelin almaya gidiyorlardı! Kurşun yağmuruna tutuldular

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sürücünün yanında bulunan 20 yaşındaki oğlu O.E., boynundan hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız evinden gelin almaya gidiyorlardı! Kurşun yağmuruna tutuldular

SALDIRGAN FİRAR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde düğünü olan O.E.'nin düğünün ardından babasıyla birlikte kız evinden gelini almak için Süleymanpaşa ilçesine doğru yola çıktığı ve yakıt almak isterken saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

