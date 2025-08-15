Kız evinden gelin almaya gidiyorlardı! Kurşun yağmuruna tutuldular

Çorlu'da film gibi bir olay meydana geldi. Yakıt almak isteyen A.E. akaryakıt istasyonuna gitti. Kız Bu sırada husumetlilerinin olduğu araçtan A.E'nin aracına silahla ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçtaki sürücü A.E., olaydan yara almadan kurtuldu.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sürücünün yanında bulunan 20 yaşındaki oğlu O.E., boynundan hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN FİRAR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde düğünü olan O.E.'nin düğünün ardından babasıyla birlikte kız evinden gelini almak için Süleymanpaşa ilçesine doğru yola çıktığı ve yakıt almak isterken saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.