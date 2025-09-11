Kocası bayıltana kadar dövmüştü... O kadından şoke eden sözler: Ben onu çok seviyorum

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayda; Ali H. isimli şahıs, sokak ortasında eşi Fatma Hüseyin'i bayıltana kadar dövdü.

CANİ KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Defalarca karısının suratına yumruk atan Ali H., görüntülerinin yayılmasının ardından polis tarafından yakalanmış ve sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilmişti.

"ALLAH İÇİN KOCAMI BIRAKIN"

Şiddet gören 2 çocuk annesi Fatma Hüseyin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Hüseyin, kocasının bir an önce salıverilmesini istediğini söyledi.

"KOCAM BENİ DÖVMÜYOR"

Kocasından şikayetçi olmayan kadın, Ali H.’nın asla kendine şiddet uygulamadığını, yaşananların iftiradan ibaret olduğunu dile getirdi. Konuyla alakalı Fatma Hüseyin, "Allah'a şükür, bizim kavgamız ya da başka bir şeyimiz yoktur. Kocama iftira attılar. Bizi kötü çektiler. Şimdi kocamın yanından geliyorum, yüzünü bile göstermediler. Kocam beni dövmüyor. Evden işe, işten eve gidip geliyor. Çocuğuma zarar vermiyor. Ben onu çok seviyorum. Hiç zararını görmedim. Vallahi iftira attılar. Allah için geri dönmesini istiyorum. Kocamdan şikayetçi olmadım" dedi.