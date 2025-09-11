Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kocası bayıltana kadar dövmüştü... O kadından şoke eden sözler: Ben onu çok seviyorum

Eskişehir’de dün sokak ortasında kocası tarafından bayıltana kadar şiddet gören Fatma Hüseyin, kocasından şikayetçi olmadığını, yaşananların iftira olduğunu söyledi. Eşinin serbest bırakılmasını isteyen kadın, "Kocam beni dövmüyor. Evden işe, işten eve gidip geliyor" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 15:55

'in ilçesinde yaşanan olayda; Ali H. isimli şahıs, sokak ortasında eşi Fatma Hüseyin'i bayıltana kadar dövdü.

CANİ KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Defalarca karısının suratına yumruk atan Ali H., görüntülerinin yayılmasının ardından polis tarafından yakalanmış ve sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilmişti.

Kocası bayıltana kadar dövmüştü... O kadından şoke eden sözler: Ben onu çok seviyorum

"ALLAH İÇİN KOCAMI BIRAKIN"

gören 2 çocuk annesi Fatma Hüseyin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Hüseyin, kocasının bir an önce salıverilmesini istediğini söyledi.

Kocası bayıltana kadar dövmüştü... O kadından şoke eden sözler: Ben onu çok seviyorum

"KOCAM BENİ DÖVMÜYOR"

Kocasından şikayetçi olmayan kadın, Ali H.’nın asla kendine şiddet uygulamadığını, yaşananların iftiradan ibaret olduğunu dile getirdi. Konuyla alakalı Fatma Hüseyin, "Allah'a şükür, bizim kavgamız ya da başka bir şeyimiz yoktur. Kocama iftira attılar. Bizi kötü çektiler. Şimdi kocamın yanından geliyorum, yüzünü bile göstermediler. Kocam beni dövmüyor. Evden işe, işten eve gidip geliyor. Çocuğuma zarar vermiyor. Ben onu çok seviyorum. Hiç zararını görmedim. Vallahi iftira attılar. Allah için geri dönmesini istiyorum. Kocamdan şikayetçi olmadım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeytinburnu’nda Balıklı Rum Hastanesi önünde silahlı saldırı
El frenini çekmeyi unuttu, kaza kaçınılmaz oldu
Siyanürle zehirleyip, baltayla saldırdı! Tam bir aile faciası: Cani evladını kızgın yağla durdurabildi
ETİKETLER
#eskişehir
#şiddet
#odunpazarı
#adliye
#Karı Koca
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.