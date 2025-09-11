Menü Kapat
25°
Yaşam
 Baran Aksoy

Siyanürle zehirleyip, baltayla saldırdı! Tam bir aile faciası: Cani evladını kızgın yağla durdurabildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde korkunç aile faciası yaşandı. 4 kişi yaralandı. Psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., ailesini siyanürle zehirleyip baltayla öldürmeye çalıştı. Baba, cani evladını etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. İşte her detayı dehşete düşüren olayın detayı...

Siyanürle zehirleyip, baltayla saldırdı! Tam bir aile faciası: Cani evladını kızgın yağla durdurabildi
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir evde aile faciası yaşandı. Psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Yemeğin içinde siyanür olduğunu öğrenen aile büyük panik yaşadı. O.Ç., kusmak için banyo ve tuvalete koşan ailesini eve kilitleyip saldırmaya başladı.

BALTAYLA ANNESİNE SALDIRDI, EVİ ATEŞE VERDİ

Banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıkan O.Ç. ardından annesini bıçakladı. Annesi Ş.Ç.'ye baltayla da saldırarak ağır yaraladı O.Ç, evi ateşe verdi.

BABASI OĞLUNUN YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

Siyanürle zehirleyip, baltayla saldırdı! Tam bir aile faciası: Cani evladını kızgın yağla durdurabildi

AİLE MÜŞAHEDE ALTINDA

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

