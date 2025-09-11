Kayseri'de 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İki otomobilin çarpıştığı kazada ihbar üzerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede D.E. ile E.E.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, D.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan D.D. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. D.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.