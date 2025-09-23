Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı kavganın sebebi yok artık dedirtti

Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği komşu kavgasının sebebi dehşete düşürdü! İki aile arasında çıkan tartışmada 5 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına dair hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında daha önce bir husumet yaşanmayan iki aile arasındaki kavganın çıkış sebebinin trafoya yazılan küfür yüzünden çıktığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:15

ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kavgası hakkında hazırlanan kabul edildi. İddianamede, 10'u tutuklu 11 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan istendi. Ayrıca, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı ancak olayların trafoya küfürlü yazı yazılmasıyla başladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ö., Onur Ö. ve Volkan Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralananlar ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Y. ve Özgür Ö.'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı kavganın sebebi yok artık dedirtti

3'ER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

10'u tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö.'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y.'nin 3'er kez müebbet hapsi talep edildi.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı kavganın sebebi yok artık dedirtti

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETTİLER

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

KAVGA SEBEBİ PES DEDİRTTİ

İddianameye göre olaylar, Özgür Ö.'nün, yaşı küçük F.K. ve F.U.U. ile birlikte mahalledeki bir trafoya küfürlü yazı yazmasıyla başladı. Bu kişilerin, 20 Şubat'ta Taner, Samet ve Sabri Tamer Y. ile Mustafa Ç.'den "silahla tehdit" ve "hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldukları kaydedildi. Olaydan 4 gün önce ise Yaşar ve Özgür Ö.'nün şikayeti üzerine Mustafa Ç. ve Tuğrul Y.'nin tutuklandığı, sanık Samet Y.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı kavganın sebebi yok artık dedirtti

ELİNDE TÜFEKLE BEKLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay günü Fahri Y'nin sanık Nihat Y. ile araçla olay yerine geldiği, bu sırada Onur, Galip ve Özgür Ö.'nün site önünde bekledikleri ifade edildi. Yine iddianamede, Özgür Ö.'nün elinde tüfekle site girişine doğru yürüdüğü, arkasından sanık Nihat Y., maktuller Fahri Y. ile Yaşar Ö. ve sanık Galip Ö.'nün sitenin girişine doğru gittiği kaydedildi.

İDDİANAMEDE KRİMİNAL RAPORLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kriminal inceleme sonuçlarına da iddianamede yer verildi. Uzmanlık raporunda, sanık Nihat Y.'nin kullandığı tabancadan 4, hayatını kaybeden Volkan Y.'ye ait tabancadan 11, Ö. ailesinin kaldığı binanın çatısında bulunan iki silahtan ise 5 el ateş edildiği tespit edildi. Çatışmada sanık Galip Ö.'nün bu silahları kullandığı değerlendirildi. Olay yerindeki 30 boş kovandan 12'sinin ise ele geçirilemeyen tek bir silahtan atıldığı ve bu silahı sanıklar Bahri Taner, Selim, Ferhat, Bayram ve Taner Y.'nin kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. ile ilgili soruşturmanın ayrı yürütüldüğü belirtildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı kavganın sebebi yok artık dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yol verme kavgası! O anlar aracın kamerasına işte böyle yansıdı
Adıyaman’da iyi niyet kavgaya dönüştü
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#kavga
#cinayet
#Serdivan
#komşu
#iddianame
#Hapis Cezası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.