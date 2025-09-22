Yol verme kavgası! O anlar aracın kamerasına işte böyle yansıdı

Çanakkale'de trafikte yol verme tartışmasına giren sürücü diğer sürücünün önünü otomobiliyle kesti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Olay, 20 Eylül günü Barbaros Mahallesi Troya Caddesi üzerinde meydana geldi. G.A., otomobiliyle seyir halindeyken bir başka sürücüyle yol verme tartışmasına girdi. G.A., daha sonra yoluna devam eden otomobili takip ederek benzin istasyonunda önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç içerisindeki sürücü üzerine yürüyen G.A.'dan şikayetçi oldu.