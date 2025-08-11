Menü Kapat
 | Suat Vilgen

Kör nokta kazası sonrası bıçaklı tehdit kamerada! 'Seni bulacağım'

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil arasında “kör nokta” nedeniyle yaşanan sürtüşme, yol ortasında bıçaklı tehdide dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda saldırgan sürücünün, küfürler savurup “Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın” diye bağırdığı görüldü.

IHA
11.08.2025
11.08.2025
Olay, Boğazköy Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritten gelerek sola dönüşe geçen otomobil, hafriyat kamyonunun kör noktasına girince araçlar arasında sürtüşme yaşandı.

TUTANAK TUTTURMADAN KAÇTI

sonrası otomobilinden inen sürücü, kamyon şoförüne hakaretler savurduktan sonra cebinden çıkardığı bıçağı gösterdi. “Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın” diyerek eden sürücü, kaza tespit tutanağına izin vermeden olay yerinden uzaklaştı.

BIÇAKLI TEHDİT KAMERADA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı, hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra aracıyla bölgeden ayrıldığı anlar net bir şekilde görülüyor.

