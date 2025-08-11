Kör nokta kazası sonrası bıçaklı tehdit kamerada! 'Seni bulacağım'

Olay, Boğazköy Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritten gelerek sola dönüşe geçen otomobil, hafriyat kamyonunun kör noktasına girince araçlar arasında sürtüşme yaşandı.

TUTANAK TUTTURMADAN KAÇTI

Kaza sonrası otomobilinden inen sürücü, kamyon şoförüne hakaretler savurduktan sonra cebinden çıkardığı bıçağı gösterdi. “Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın” diyerek tehdit eden sürücü, kaza tespit tutanağına izin vermeden olay yerinden uzaklaştı.

BIÇAKLI TEHDİT KAMERADA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı, hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra aracıyla bölgeden ayrıldığı anlar net bir şekilde görülüyor.