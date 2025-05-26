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 | Murat Makas

Kurban kesiminde kritik uyarı: Eğer yapılmazsa etin bozulması hızlanır

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar hayvanın kesimi ve etin saklanmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Hayvanın kesimi sırasında püf noktaları anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Sağlam, hayvanın kanının doğru şekilde akıtılmasının önemine dikkat çekti. Uzman isim çözülen etin tekrar dondurulmaması gerektiğini söyledi.

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Kurban kesiminde kritik uyarı: Eğer yapılmazsa etin bozulması hızlanır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:21

Kurban Bayramı’na günler kala uzman isimler hayvanın kesim sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak, etin saklanma şartıyla ilgili önemli uyarıda bulundu. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara seslenen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Sağlam, kurban kesimi sırasında yaşanan kazaların önüne geçilmesi için bazı noktalara dikkat çekti.

ACELE ETMEMEK GEREKİR

Hayvanların kesimhaneye gönderilmesi önerisinde bulunan Sağlam, kurbanını kendisi kesecek olanlara ise şu uyarılarda bulundu:

"İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Hayvanın sakin olması çok önemli. Hayvan stres altındayken çok fazla hareket ettiği için yaralanmalar özellikle bu durumlarda gerçekleşebiliyor. Hayvan kesimi için kullanılacak bıçaklar, et kesim bıçakları olmalı ve mutlaka bilenmiş olmalı. Mümkünse birkaç kişinin tutarak kurban kesimini yapması, hayvanın boynunun toprağa doğru döndürülmesi ve kanın tamamen akıtılması gerekiyor. Kontrolsüz kesmek, acele etmek ve hayvanın stres altında olması yaralanmalara neden oluyor. Hem hayvanın hem kesecek olan kişinin sakin olması, mümkünse tecrübesinin olması önemli."

Kurban kesiminde kritik uyarı: Eğer yapılmazsa etin bozulması hızlanır

DİREKT DONDURUCUDA ÖLÜM SERTLİĞİ

Etin kolay bozulabilen bir gıda olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Sağlam, bu nedenle etin dışarıda ya da oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Ölüm sertliği denilen rigor mortis olayının önüne geçmek için nelere dikkat edileceğini anlatan Sağlam, "Hayvan kesildikten sonra kas kasılması gerçekleşir. Dolayısıyla ilk gün et tüketildiğinde lastik gibi bir yapı ortaya çıkar. O kasılmanın gevşetilmesi gerekiyor. Hayvanı ölüm sertliğinden kurtarabilmek için hayvanın etinin 18 ila 24 saat arasında, +4 derece ile 10 derece arası soğukta dinlendirilmesi gerekiyor. Direkt eksi 18 dereceye atıldığı takdirde bu kasılma maalesef gevşemiyor. Gıda güvenliği açısından değerlendirecek olursak, bu bekletme en fazla 24 saat içerisinde tamamlanmalı. Çünkü 24 saati geçirdiğimiz takdirde ette mikrobiyal bozulmalar başlıyor. Yüzde 70’i sudan oluşan et bozulmaya çok müsait gıdalardan bir tanesi" dedi.

"ÇÖZÜLEN ET TEKRAR DONDURULDUĞUNDA MİKROBİYAL YÜK İKİ KATINA ÇIKIYOR"

Etin porsiyonlara ayrılmasının gıda güvenliği açısından önemli bir unsur olduğunu ifade eden Sağlam, "Et kesinlikle porsiyonlanmalı. Et çok büyük parçalar halinde derin dondurucuya atıldığı takdirde, yemek yapmak için çıkarıldığında ve o parça kullanılmadığında buzluğa geri atılabiliyor. Bu durumda gıda güvenliğini riske atmış oluyoruz. Çünkü et çözülürken mikrobiyal yükü artar ve biz artmış haldeyken onu pişirdiğimizde mikrobiyal değerini düşürürüz. Ama tekrardan derin dondurucuya attığımız takdirde geri çözülmede mikrobiyal yük ortalama 2 katına kadar çıkabiliyor. Onun için tekrar çözündürme olmaması için mutlaka tüketilebilecek kadar porsiyonlara ayırmak ve eksi 18 derecede saklamak gerekiyor" diye konuştu.

Kurban kesiminde kritik uyarı: Eğer yapılmazsa etin bozulması hızlanır

HAYVANININ KANINI AKITIRKEN DİKKAT

Hayvanın kanının doğru şekilde akıtılmasının etin hijyeni açısından da büyük önem taşıdığını belirten Sağlam, "Su aktivitesi de yüksek bir madde olduğu için kan akıtılmadığı takdirde etin mikrobiyal yükü çok fazla oluyor. Çok fazla mikroorganizma barındırıyor ve bu durum etin daha hızlı bozulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla kanın akıtılması, kas kütlesinin rigor mortisinin geçirilmesi, etin gevşetilmesi ve porsiyonlara ayrılarak eksi 18 dereceye atılması gerekmekte" diyerek sözlerini noktaladı.

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ETİKETLER
#kurban bayramı
#gıda güvenliği
#kurban kesimi
#veteriner
#Et Saklama
#Hayvan Sağlığı
#Rigor Mortis
#Gündem
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