Osmaniye'de deprem paniği! Okullar tatil edildi

AFAD verilerine göre saat 12.09 sıralarında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 8 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından kaymakamlıktan açıklama geldi.
Yaşanan sarsıntı kentte paniğe neden oldu. Bahçe ilçesinde herhangi yıkım veya olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Bahçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.
Bu depremin ardından saat 12.19'da bu kez Hasanbeyli ilçesinde 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.