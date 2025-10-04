Kütahya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Bu sabah saatlerinde aynı bölgede yeni bir artçı meydana geldi.

AFAD'DAN KÜTAHYA DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD, depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1974322616753140196

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 5,4 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.