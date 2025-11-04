Menü Kapat
Leman Dergisi'ndeki skandal karikatürün sahibiydi! İstenilen ceza belli oldu

Leman Dergisi'nde yayınlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize ederek yayımlaması sebebiyle tutuklu bulunan Doğan Pehlevan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

IHA
04.11.2025
04.11.2025
'nde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürlerini yayımladıkları için başlatılan soruşturmada iddianame hazırlanmış Doğan Pehlevan hakkında zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

CUMHURBAŞKANI HAKKINDA DA HAKARET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan şüpheli Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik içerikli paylaşım yaptığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu anlatıldı.

"YAPILAN PAYLAŞIMDAN BİLGİM YOKTUR''

Şüpheli Pehlevan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir'' dediği aktarıldı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Pehlevan'ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

