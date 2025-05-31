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Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! 'Yaşadığım heyecanla bir anda...'

Dün sosyal medyada ortaya çıkan Marmaray'da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan babanın görüntüleri infiale neden oldu. Gözaltına alınan saldırgan ise tutuklandı. Zanlının ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen saldırgan, "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum" dediği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:10

İstanbul Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen baba feci şekilde darp edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Tepkiler ve babanın şikayeti üzerine Deniz Eroğlu'yu darbeden E.D. ile olaya sonradan dahil olan İ.A., adliyeye sevk edildi. Saldırgan E.D. ise ise tutuklandı.

Saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı. E.D. savcılık ifadesinde, "Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı.

Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! 'Yaşadığım heyecanla bir anda...'

'GENÇ KIZIN KALBİNİ KIRDI'

Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığını ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek, yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki, 'o bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde yanıt verdi. Bana, 'sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım' dedi.

Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! 'Yaşadığım heyecanla bir anda...'

'NEFES DARLIĞI ÇEKMEYE BAŞLADIM'

Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakasa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yasandı. Ben şahsa bir kere vurdum" dedi.

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