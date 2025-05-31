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Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

Dün sosyal medyada ortaya çıkan Marmaray'da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan babanın görüntüleri infiale neden oldu. Olay sonrası saldırganlar gözaltına alındı. Mağdur baba ilk kez konuştu. Çocuklarının ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu dile getiren baba, "İçeriye giremedim, hanımefendiye ‘niye burada duruyorsunuz?’ dedim. ‘Şuradan geçsene’ dedi. Yumruk atan adam inmek üzereydi. Diğeri bağırmaya başlayınca, hızla geri dönüp yumruk attı" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 14:11

İstanbul Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen baba feci şekilde darp edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Tepkiler ve babanın şikayeti üzerine Deniz Eroğlu'yu darbeden E.D. ile olaya sonradan dahil olan İ.A., adliyeye sevk edildi. Mağdur baba, yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarının yanında yumruk yiyen Deniz Eroğlu, Marmaray'a binerken yaşananları anlatan 46 yaşındaki adam, "Kapıda bir hanımefendi vardı. Çocuklarımla trene girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘Şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘Neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ karşılığını verdim. Kadının 'ya sabır' demesi üzerine tekrar tepki verdim" ifadelerini kullandı.

Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

"TARTIŞMA 30 SANİYE SÜRDÜ"

Kadının ağladığını ancak kendisinin bunu fark etmediğini belirten Eroğlu, "Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı" şeklinde konuştu.

Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

"YUMRUK ATTI, KAÇTI"

Trenin dışında yaşananları aktaran Deniz Eroğlu, "Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi zaten o. Diğer adam kapı kapanırken bana yumruk atıp, kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk" dedi.

Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

"AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ"

Olay sonrası çocuklarını öğretmen olan eşine teslim eden Eroğlu, kavga ettiği kişinin ineceği durağı bildiğini söyleyerek, "Eşim öğretmen, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp 'Bu konuyu sen fişekledin' dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti. Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir" açıklamasını yaptı.

Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babanın şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?
Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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