Marmaray’da korku dolu anlar: Çocukların yanında babaya yumruk

İstanbul’da Marmaray’ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında çıkan tartışma, tren içinde başlayan sözlü atışmadan kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, taraflardan biri diğerine fiziksel saldırıda bulunurken, o anlara tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki şahsın kavgasına daha sonra üçüncü bir kişinin de dahil olduğu görülüyor. Şiddet olayının ortasında kalan küçük çocuklar panik içinde ağlarken, taraflar trenin dışında da kavga etmeyi sürdürdü. Yaşanan anlar sosyal medyada büyük tepki toplarken, olayla ilgili herhangi bir müdahale olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.