Medya Kritik yine görülmeyeni ortaya çıkardı! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar

Gündemin öne çıkan maddeleri ve bu maddelerin ince detayları TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında konuşulacak. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Şamil Tayyar yorumlarını paylaşırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de kritik kulis bilgilerini paylaşacak.

Programda ele alınacak konu başlıkları şöyle:

- Aydın'ın 'Topuklu Efe'si Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararı CHP'yi karıştırdı. CHP lideri Özgür Özel Aydın Belediye Başkanı'nı nasıl suçladı?

- İBB yolsuzluk davasında deste deste paralar bir kez daha kameraya yakalandı. İtirafçı Murat Kapki'den Murat Ongun'a şok suçlamalar!

- Türkiye-Suriye savunma anlaşması imzalandı. Türk ordusu artık resmen Suriye'de var olacak. YPG'ye operasyon başlıyor mu?

Ayrıntılar geliyor...