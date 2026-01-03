Menü Kapat
Gündem

Editor
 Murat Makas

Mersin'de 1 milyar 180 milyonluk çeteye operasyon: Ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterdiler

Mersin'de polis 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi bulunan 'Change Araç" çetesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Çetenin 'ağır hasarlı' araçları temir edilmiş gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Mersin'de 1 milyar 180 milyonluk çeteye operasyon: Ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterdiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
12:11
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
12:14

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Change Araç" çetesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 18 şüpheli belirlendi.

''AĞIR HASARLI'' TAMİR EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla yurda getirilen araçların şasi numaralarını 'Ağır Hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, ayırca çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Mersin'de 1 milyar 180 milyonluk çeteye operasyon: Ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterdiler

Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi de tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı, belirlenen 27 adet araca ise el konuldu. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada:

"Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını "Ağır Hasarlı" araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Mersin'de 1 milyar 180 milyonluk çeteye operasyon: Ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterdiler

#Gündem
