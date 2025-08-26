Menü Kapat
Hava Durumu
26°
Gündem
Meteoroloji'den üç uyarı: Yağış, rüzgar ve kavurucu sıcak görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos hava durum raporunda bazı bölgelere yağış; bazı bölgeler içinse mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık uyarısı yaptı. Bir bölümünde de kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yurt geneli Ağustos ayının son haftasını serinletici havayla bitiriyor. İşte il il hava durumu

Ülkemizde salı günü hava durum raporu tahminlerine göre bir yanda rüzgarlı, kuzeyde yağışlı ve iç kesimlerde yüksek sıcak etkisi yaşayacak. Genel Müdürlüğü yurdun bazı kesimlerini ani bastıran sağanağa karşı uyardı. Güneydoğu'da ise 40 dereceyi aşan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde etkiyle bunaltacak.

Meteoroloji'den üç uyarı: Yağış, rüzgar ve kavurucu sıcak görülecek


HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?


Yurdun Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz parçalı bulutlu gün geçirecek. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Hatay ve Doğu Karadeniz illeri ve Sinop ani bastıran sağanak konusunda dikkatli olmalı. Yurdun diğer bölgeleri ise az bulutlu ve açık güneşli hava yaşayacak.

Meteoroloji'den üç uyarı: Yağış, rüzgar ve kavurucu sıcak görülecek


RÜZGARA DİKKAT


Meteoroloji Ege ve Marmara bölgesini kuvvetli kuzeyli yönden rüzgarlara karşı uyardı. 30-60 kilometreye varabilecek rüzgarlar olumsuz durumlar yaşatabilir.

Meteoroloji'den üç uyarı: Yağış, rüzgar ve kavurucu sıcak görülecek


SICAKLIK UYARISI


Güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla bunaltıcı etki almayı sürdürüyor. Diğer kesimler olağan sıcaklıklar yaşarken etkisi alan Marmara'da serinletici gün yaşanabilir.

Meteoroloji'den üç uyarı: Yağış, rüzgar ve kavurucu sıcak görülecek

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

