Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinden bu kadarına da yok dedirtecek görüntüler geldi. Belediye ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde vatandaşların sağlığını hiçe sayan ürünlerle karşılaştı.

Bir şarküteride yapılan kontrollerde, koku, renk ve dokusundaki değişiklikler nedeniyle insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan et ürünler ele geçirildi.

Depoda saklanan 20 kilo et, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldü.

Halk sağlığını tehlikeye atan işletme sahibine ise yürürlükteki mevzuat gereği idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Özellikle gıda güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceğiz" ifadeleirni kullandı.