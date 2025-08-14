Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Vatandaşların sağlığını hiçe sayanların son durağı Mersin oldu. Ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda kilolarca bozuk et ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:51

'in Akdeniz ilçesinden bu kadarına da yok dedirtecek görüntüler geldi. Belediye ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde vatandaşların sağlığını hiçe sayan ürünlerle karşılaştı.

Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Bir şarküteride yapılan kontrollerde, koku, renk ve dokusundaki değişiklikler nedeniyle insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan et ürünler ele geçirildi.

Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Depoda saklanan 20 kilo et, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldü.

Mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Halk sağlığını tehlikeye atan işletme sahibine ise yürürlükteki mevzuat gereği idari para cezası uygulandı.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Özellikle konusunda hiçbir taviz vermeyeceğiz" ifadeleirni kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık açıkladı: 26 ton riskli gıda bulundu, imha edilecek
Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı
Ergene’de 39 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
ETİKETLER
#mersin
#sağlık riski
#gıda güvenliği
#Akdeniz Ateşi
#Et Ürünleri
#Zabıta Denetimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.