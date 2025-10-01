Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
17°
Editor
Merve Yaz
 | Merve Yaz

Milli gururumuz KIZILELMA'dan bir başarı daha

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, bir başarıya daha imza attı. PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.

Savunma sanayiindeki başarılarımıza her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak 'ın geliştirdiği , test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.

Milli gururumuz KIZILELMA'dan bir başarı daha

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi.

Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

Milli gururumuz KIZILELMA'dan bir başarı daha

SES HIZININ YARISINI AŞTI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar KIZILELMA'nın orta irtifa sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladığını ve ses hızının yarısından fazlasını geçtiğini duyurdu.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda KIZILELMA'nın 0.6 mach sürate çıktığı anları paylaştı. Bayraktar paylaşımına,"Dizginlenmesi zor" notunu düştü.

KIZILELMA, ses hızının yarısından fazlasına (0.6 Mach, yaklaşık 740 km/s) ulaştı.

Resmî adı Bayraktar KIZILELMA olup, insansız muharip hava aracı (İMHA) sınıfında yer alır. 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Özelliklerini sana maddeler halinde özetleyeyim:

GENEL ÖZELLİKLER

Üretici: Baykar Teknoloji

Sınıf: İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)

İlk Uçuş: 14 Aralık 2022

Rolü: Taarruz, keşif-gözetleme, hava-hava ve hava-yer görevleri

İlk Teslimat: Türk Hava Kuvvetleri’ne planlanıyor

Milli gururumuz KIZILELMA'dan bir başarı daha

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk: 14,7 metre

Kanat açıklığı: 10 metre

Yüksekliği: 3,3 metre

Azami Kalkış Ağırlığı: 6 ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 ton (hava-hava füzesi, akıllı mühimmat vb.)

Motor: Ukrayna menşeli AI-322F turbofan (ileride yerli motor entegrasyonu planlanıyor)

Azami Hız: 0.9 Mach (yaklaşık ses hızına yakın, “supersonik” versiyonu da geliştiriliyor)

Havada Kalış Süresi: 5–6 saat

İrtifa: 35.000 feet’e kadar çıkabiliyor

OPERASYONEL KABİLİYETLER

Stealth (Düşük Radar Görünürlüğü): Gövde tasarımı radara yakalanmayı zorlaştıracak şekilde geliştirildi.

Otonomi: Yarı otonom uçuş, yapay zekâ destekli görev planlama ve icra kabiliyeti.

İniş – Kalkış: Pistten kalkış ve iniş yapabiliyor (TB2 ve Akıncı gibi katapult veya paraşütle değil).

Silah Entegrasyonu: Hava-hava füzeleri (Bozdoğan, Gökdoğan), SOM seyir füzesi, MAM serisi mühimmat, Mk-82/83/84 güdümlü bombalar.

Uçak Gemisi Uyumu: TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden operasyon yapabilecek şekilde tasarlandı.

STRATEJİK ÖNEMİ

’nin hava muharebesinde insanlı uçaklara destek olacak ilk insansız savaş uçağı.

F-35 programına alınmayan Türkiye için “alternatif savaş platformu” niteliğinde.

Yerli savaş uçağı KAAN ile birlikte kullanıldığında hava üstünlüğünde çarpan etkisi yaratması bekleniyor.

