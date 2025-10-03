Muğla sele teslim! Uzmanlar uyardı: İstanbullular dikkat

Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Ege ve Akdeniz sele teslim olmuşken, bir uyarı da İstanbul ve Ankara için geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, megakentte sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra saat 14.00 gibi etkisini arttıracağı bildirildi. Akşam saat 22.00'a kadar kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı açıklandı. Sıcaklıkların gün boyu 23 derece civarında seyredeceği düşünülüyor.

BATI BÖLGELERİNDE ALÇAK BASINÇ UYARISI



İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına gireceğinin kaydedildi.

PAZAR SABAHINA KADAR ETKİSİ SÜRECEK!



Açıklamada, pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sistem nedeniyle lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.