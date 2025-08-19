Muhittin Böcek'in oğlu gözaltına alındı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelininin ardından oğlu Gökhan Böcek de gözaltına alındı. Tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelininin ardından oğlu Gökhan Böcek de gözaltına alındı.

VİYANA DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

GELİNİ SERBEST BIRAKILDI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.