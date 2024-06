Öğrencilerin eğitim düzeyinde dijital dönüşüm! Bilgiye erişim hızı arttı

25 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:18

Dünya'da değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte eğitimde de yeni reformlar ortaya çıktı. Öğrencilerin okul dışında eğitim alabileceği alanlar artarken belirli olumsuzluklar da ortaya çıktı. Bu süreçte ebeveynlere de düşen sorumluluklar arttı. Dijital dönüşümle eğitimin geleceği ve dönüşeceği durumlarda merak konusu oldu. Tüm bu süreci tgrthaber.com'a değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros önemli açıklamalarda bulundu.

"EĞİTİMDE DİJİTAL ORTAMLARIN KULLANIMI HIZLA ARTIYOR"

Dijital eğitim, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazları internet aracılığıyla kullanarak gerçekleştirilir. Bu sayede öğrenciler, öğrenim malzemelerine her yerden ve her zaman kolayca erişebilirler. Dünya genelinde ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve diğer eğitim seviyelerinde yaklaşık 1,5 milyar öğrenci bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler raporuna göre, 5-14 yaş arasındaki çocukların %91'i okula gitmektedir. Bu oran ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Eğitime erişimdeki fiziksel zorluklar, bilgi kaynaklarına erişimin kolaylaşması sayesinde önemli ölçüde aşılmaktadır. Eğitimde, kariyer planında, iş hayatında dijital dönüşümün sağlayacağı katkı üzerine biraz kafa yormak gerekiyor.

Eğitimin geleceği hakkında birçok fikir ve tahmin öne sürülmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi, iş dünyasındaki değişiklikler ve öğrencilerin ihtiyaçlarındaki farklılıklar, eğitim alanında yeni yaklaşımların benimsenmesine yol açmaktadır. Veriler her alanda hızla artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veriyi işleme yöntemleri çoğalmakta ve eğitimde dijital ortamların kullanımı hızla artmaktadır. Öğrenciler, öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkili kılan dijital öğrenme ortamlarına daha fazla erişebilmektedir. Her öğrencinin doğuştan gelen yetenekleri ve çevre koşulları farklı olduğundan, her birinin öğrenme tarzı ve hızı da farklılık göstermektedir. Yapay zekâ kullanımı ile eğitimde her öğrenciye özel öğrenme planları hazırlanabilmektedir. Yazılımlar sayesinde öğrenme süreçlerinde sunulan fırsatlar artmakta ve öğrenme yolları bireyselleştirilmektedir.

"DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE HAYAT BOYU ÖĞRENME ÖN PLANA ÇIKTI"

Eğitimde dijital ürünler her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Dijital teknolojileri kullanan ve dijital becerilerini geliştiren öğrenciler doğal olarak daha avantajlıdırlar. Dijitalleşme ile birlikte hayat boyu öğrenme de ön plana çıkmıştır. Öğrenme süreci artık sadece okul yılları ile sınırlı kalmayıp, hayat boyu devam etmektedir. Hayat boyu öğrenme sayesinde sosyal ve ekonomik statü farkları ortadan kalkmakta, evde, işte ve hayatın her alanında herhangi bir engel olmaksızın eğitim sürdürülebilmektedir. İsteyen herkesin bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi mümkün hale gelmektedir.

Dijital süreçte elde edilen bilgi ve tecrübeler; meslekî, akademik, kültürel ve rehberlik alanlarında herkesin ulaşabileceği ortamlara dönüşüyor. Dünyanın fiziksel sınırları ortadan kalkıyor; isteyen, dünyanın öbür ucundaki bilgi ve tecrübeye ulaşabiliyor. Dijital öğrenme sürecinde elbette ki bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Örneğin, yaşa ve fiziksel gelişime bağlı olarak verilmesinde fayda olan bilgilere erişimin bir süre sonra heves duygusunu azaltabilmesidir. Eğitimde yatay ve dikey öğrenmenin birbirine karıştırılması sıkıntı doğurabilmektedir. Ebeveynlerin çocuk psikolojisini bilmeden eğitime fazla müdahil olmaları, çocuklarını yarış atına dönüştürme gibi çeşitli sorunlar dijital dünyada daha fazla görülebilmektedir. Bu nedenle eğitim, öğrencilerin yeteneklerine bağlı olarak kişisel ve meslekî gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Hızlı bir süreç devam ediyor. Hızlı gelişim ve değişim, ifrat ve tefrite kaçılmadan öğrencinin fiziki ve ruhî boyutu ile birlikte daha faydalı olacaktır.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Yapay zekâ içeren uygulamalar her alanda olduğu gibi eğitim alanında da giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ uygulamaları, öğrencilerin öğrenme üsluplarını inceleyerek onlara uygun öğrenme malzemeleri ve yöntemleri ile daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunabilmektedir.

Bu uygulamalar, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını takip ederek güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmektedir. Eğitimde geri besleme son derece önemlidir. Sistemler, öğrencilerin cevaplarını ve davranışlarını inceleyerek hatalarını belirleyebilmekte ve bu hataları düzeltmeleri için tavsiyelerde bulunabilmektedir. Böylece öğrencilerin öğrenme süreci hızlanabilmektedir. Öğrencilerin daha iyi anlaması sağlanarak eğitim zamanı ve mekânı daha verimli kullanılabilmektedir. Yapay zekâ ile desteklenen uygulamalar, öğretmenlerin öğrencileri daha iyi tanımalarına ve zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilmektedir.

"TEKNOLOJİ FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR"

Kendini iyi yetiştirmiş ve yetenekli öğretmenlerin her yerde olamaması eğitimin önündeki önemli bir engeldir. Fakat şimdilerde, zaman ve mekândan bağımsız olarak dünyanın her yerinde bilgi kaynaklarına erişebilenlerin sayısı hızla artmaktadır. Öğrencilerin yetenekleri, sosyal ve ekonomik durumları veya etnik kökenleri nedeniyle eğitimde ayrımcılık ve farklı muameleler her geçen gün azalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, dünyanın en ücra yerinde yaşayan fakat kendini çok iyi yetiştirenlerin sayısı hızla artacaktır.

Kendini iyi motive eden, güdüleyen ve harekete geçiren çocuklar, toplumsal ve ekonomik geriliğe rağmen dijital fırsatlar ile kendilerini yarınlara çok iyi hazırlayacaklardır. Eğitimde fırsat eşitliği için dijital teknolojilerin sağladığı imkânlar önemlidir. Bu imkânlar sayesinde öğrenciler mekândan bağımsız olarak eğitim kaynaklarına erişebilir ve öğrenme sürecinde daha etkili bir rol oynayabilirler. Ancak dijital teknolojilerin eğitimdeki rolü sadece bilgiye erişimle sınırlı değildir. Teknolojinin kullanımı, öğrencilerin üretken düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, eğitimde teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi önemlidir.