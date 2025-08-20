Kayınpeder dehşet saçtı! Park tartışmasında damadına kurşun yağdırdı

Burdur'da öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Ali Ş., evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Deniz Top, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.