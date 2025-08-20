Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kayınpeder dehşet saçtı! Park tartışmasında damadına kurşun yağdırdı

Burdur'da bir kişi, evinin önüne tır park ettiği için tartıştığı damadına kurşun yağdırdı.. Hastaneye kaldırılan damat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken katil kayınpeder gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 15:39

Burdur'da öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Ali Ş., evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayınpeder dehşet saçtı! Park tartışmasında damadına kurşun yağdırdı

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Kayınpeder dehşet saçtı! Park tartışmasında damadına kurşun yağdırdı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Deniz Top, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.

